Звуковая панель Xiaomi Mi TV Speaker играет громко и стоит недорого

Компания Xiaomi анонсировала новинку Mi TV Speaker – звуковую панель или, как нынче модно говорить, саундбар для использования дома и в офисных комнатах для переговоров. Стоит устройство очень недорого – намного дешевле умной колонки Apple HomePod, но дизайн у него не менее минималистичный.



Звуковая панель Xiaomi Mi TV Speaker окрашена в белый цвет и включает в себя пару 2,5-дюймовый сабвуферов, два твиттера с купольной мембраной и четыре пассивных излучателя, и такой комплект способен воспроизводить звуки частотой от 50 до 25000 Гц. Для подключения к источнику звука в Xiaomi Mi TV Speaker используются как проводные, так и беспроводные интерфейсы – есть вход 3,5 миллиметра, SPDIF и модуль Bluetooth, и подключать к панели можно телевизор, плеер, ноутбук, планшет и, само собой, смартфон.



В продажу саундбар поступит уже до конца этой недели, но пока только в Китае, где его можно будет купить по цене 60 долларов США . Новинка не несет в себе смарт-функции и умеет только воспроизводить звуки и музыку, но зато ее дизайн подойдет к абсолютно любому современному интерьеру.