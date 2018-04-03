Звуковая панель Xiaomi Mi TV Speaker играет громко и стоит недорого

Компания Xiaomi анонсировала новинку Mi TV Speaker – звуковую панель или, как нынче модно говорить, саундбар для использования дома и в офисных комнатах для переговоров. Стоит устройство очень недорого – намного дешевле умной колонки Apple HomePod, но дизайн у него не менее минималистичный.

Xiaomi Mi TV Speaker

Звуковая панель Xiaomi Mi TV Speaker окрашена в белый цвет и включает в себя пару 2,5-дюймовый сабвуферов, два твиттера с купольной мембраной и четыре пассивных излучателя, и такой комплект способен воспроизводить звуки частотой от 50 до 25000 Гц. Для подключения к источнику звука в Xiaomi Mi TV Speaker используются как проводные, так и беспроводные интерфейсы – есть вход 3,5 миллиметра, SPDIF и модуль Bluetooth, и подключать к панели можно телевизор, плеер, ноутбук, планшет и, само собой, смартфон.

В продажу саундбар поступит уже до конца этой недели, но пока только в Китае, где его можно будет купить по цене 60 долларов США. Новинка не несет в себе смарт-функции и умеет только воспроизводить звуки и музыку, но зато ее дизайн подойдет к абсолютно любому современному интерьеру.


Максим Мишенев, MobileDevice


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