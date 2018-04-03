Intel представила процессоры Core i9 для ноутбуков

На специальном мероприятии в Пекине компания Intel представила 8-ое поколение мобильных процессоров Core i с архитектурой Coffee Lake. Процессоры выполнены по 14-нм технологическому процессу и имеют большие изменения в архитектуре. Помимо этого, был представлен первый 6-ти ядерный процессор Intel Core i9 для ноутбуков.

Intel Core i9

Топовым процессором для ноутбуков стал Intel Core i9-8950HK, являющийся первым мобильным 6-ти ядерным процессором, разделенным на 12 потоков.

Разблокированный множитель, технологии Thermal Velocity Boost и Turbo Boost 2.0 позволили автоматически разгоняется процессору на 200 МГц до частоты 4,8 ГГц при референсной 2,9 ГГц. TDP составляет 45 Вт. Общий Объём кеш-памяти составляет 12 МБ, а контроллер памяти поддерживает двухканальный режим для модулей DDR4 с частотой до 2 666 МГц.

Нововведения принесли прирост игровой производительности в 41% и ускорение обработки 4K-видео при использовании схожих дискретных видеоускорителей на 59% относительно топового процессора прошлого поколения Core i7-7820HK. Также Core i9 содержит модем серии Intel 300, обеспечивающий скорость Wi-Fi до 1,7 ГБит/с и двукратное ускорение передачи данных относительно стандартного 2?2 Wi-Fi 802.11ac 80 МГц.

Процессоры Core i9 поддерживают технологию Intel Optane, которая маркируется приставкой «+» к названию, ускоряющую работу жесткого диска благодаря специальному модулю памяти и обеспечивающую 4.7-картное ускорение запуска браузера, 1.7-картное ускорение работы с медиаконтентом, а также ускорение загрузки игр до 67%.

Новый модельный ряд

Помимо этого, линейка мобильных процессоров Coffee Lake содержит шестиядерные модели для рабочих станций Xeon E, потребительские Core i7 и четырёхъядерный Core i5, а также энергоэффективные Intel Core i3/i5/i7 линейки U для ультрабуков. Intel Core i5 и i7 используют четырёхъядерную конфигурацию с поддержкой гиперпоточности, а Core i3 оснащен двумя ядрами и 4 потоками.

MSI GT75 Titan – первый ноутбук на Core i9-8950HK

MSI GT75 Titan станет первым ноутбуком на базе Core i9-8950HK, видеоподсистемой выступят 2 видеоускорителя – GTX 1070 в SLI или один GTX 1080, максимальный объем ОЗУ стандарта DDR4 составит 64 ГБ. Ноутбук получил 17,3-дюймовым дисплей с разрешением UHD (3840 ? 2160 точек) или FHD (1920 ? 1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц.

ПЗУ может быть представлен двумя твердотельными накопителями M.2 SSD (NVMe PCIe Gen3?4 / SATA) и 2,5-дюймовым HDD. Также MSI GT75 Titan будет оснащен клавиатурой Rapid Mechanical RGB Keyboard by SteelSeries, интерфейсом Thunderbolt 3 и сетевой системой Killer DoubleShot Pro (10Gbps Killer Ethernet и Killer Wireless-AC 1550). Стоимость ноутбука станет известна 16 апреля.