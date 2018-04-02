Украинцы вывели на Kickstarter высокоточный настольный 3D-сканер D3Ds
Украинская компания D3Ds Lab
Сканер D3Ds позволяет сканировать с точностью до 0,050 мм в глубину, 0,010 мм по вертикали и 0,005 мм по горизонтали. Такие показатели достигаются благодаря подвижной конструкции сканера. D3Ds также имеет пять степеней свободы, что позволяет ему может получить доступ к любой части модели.
После сканирования владелец получит набор .xyz файлов, в которых находятся координаты точек и вектор. В файлах .png сканер сохраняет снимки высокого качества, а файл проекта — в .mlp для открытия в MeshLab.
Стоимость базовой модели составляет $1500. Всего компания планирует собрать $25 000. Примечательно, что промо-видео команды заканчивается картой Украины с Кубанью и Ростовом в составе.
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02.04.2018 15:40