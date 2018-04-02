Qualcomm разрабатывает 16-ядерный процессор Snapdragon 841

Не так давно чипсет Qualcomm Snapdragon 845 только появился во флагманских смартфонах Samsung Galaxy S9/S9+ и Xiaomi Mi Mix 2s. Но производитель уже готовит новый процессор – Qualcomm Snapdragon 841, который получит рекордный 16-ядерный процессор.

Подробная информация о готовящемся к выходу чипсете, а также фотография и его оценки в бенчмарке GeekBench были обнаружены в китайской социальной сети Weibo.

Согласно данным, Snapdragon 841 изготовлен по 10-нм техпроцессу третьего поколения и включает 16 вычислительных ядер, работающих на максимальной частоте 2,3 ГГц. За графику, как и в Snapdragon 845, отвечает графический процессор Adreno 630.

В одноядерном тесте бенчмарка GeekBench процессор Snapdragon 841 набрал 2018 баллов, что немного меньше чем у Snapdragon 845 в аналогичном тесте.