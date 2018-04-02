Tablo выпускает более доступный по цене DVR с облачным хранилищем

Nuvvyo — это потенциально большие сделки. Но первоначальная стоимость (продиктованная частично встроенным хранилищем) может сделать этот процесс немного сложным.

У компании есть простое решение: выпустить DVR, который позволяет вам выбрать собственный диск.

Недавно запущенный Tablo Dual Lite включает в себя ту же самую запись с двумя тюнерами, что и раньше, но вмещает 64 ГБ встроенного хранилища. И стоит он 140 долларов США (по сравнению с 220 долларов США). И что важно, что локальное хранилище скоро станет необязательным.

Компания одновременно представила бета-версию облачного видеорегистратора, которая загружает видео в учетную запись. Доступ к материалам может получить только ваш DVR.

К слову, тестеры бесплатно получат 40 ГБ онлайн-хранилища (около 16 часов HD). Это может быть дорого, если вы намерены архивировать каждый эпизод из любимого сериала. Но есть гарантия того, что ваши записи не будут потеряны при любом аппаратном сбое.