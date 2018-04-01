Тест Windows-ноутбука на базе Snapdragon 835

Специалисты с ресурса TechSpot протестировали планшетный компьютер HP Envy x2, который работает под управлением ОС Windows 10 и построен на базе мобильного чипсета Qualcomm Snapdragon 835, и сравнили ПК на базе ARM-чипсета с аналогичными на базе процессоров архитектуры x86 от Intel и AMD.

HP Envy x2

Сначала была протестирована скорость эмуляции x86, где в PCMark 8 Home и Cinebench R11.5 Snapdragon 835 уступил даже бюджетным процессорам от Intel, таким как Celeron N3450.

На что способен Windows-ноутбук на базе Snapdragon 835
На что способен Windows-ноутбук на базе Snapdragon 835
На что способен Windows-ноутбук на базе Snapdragon 835
На что способен Windows-ноутбук на базе Snapdragon 835
На что способен Windows-ноутбук на базе Snapdragon 835

Также не самым лучшим образом ARM-процессор показал себя в Photoshop, где у HP Envy x2 на обработку фотографий ушло более 10 минут. А вот в распаковке и сжатии файлов Snapdragon 835 оказался незначительно быстрее Celeron N3450.

На что способен Windows-ноутбук на базе Snapdragon 835
На что способен Windows-ноутбук на базе Snapdragon 835
На что способен Windows-ноутбук на базе Snapdragon 835
На что способен Windows-ноутбук на базе Snapdragon 835
На что способен Windows-ноутбук на базе Snapdragon 835

Аналогичные результаты были продемонстрированы и в Excel, где HP Envy x2 на 45% обогнал Chuwi LapBook Air на базе Celeron N3450 и приблизился к Intel Core m3-6Y30. Графическая подсистема Snapdragon 835 оказалась не самой производительной.

В интернет-браузинге и при работе с PDF-файлами HP Envy x2 также оказался на одном уровне с Chuwi LapBook Air. Явным лидером HP Envy x2 стал в автономности, где устройство заняло лидирующую позицию.

На что способен Windows-ноутбук на базе Snapdragon 835
На что способен Windows-ноутбук на базе Snapdragon 835
На что способен Windows-ноутбук на базе Snapdragon 835
На что способен Windows-ноутбук на базе Snapdragon 835
На что способен Windows-ноутбук на базе Snapdragon 835

Исходя из этого, Windows-устройства на базе ARM-чипсетов хорошо приспособлены исключительно для веб-сёрфинга и прочего контента, а также отличаются высокой автономностью.


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