DJI Zenmuse XT2 – камера с тепловизором для дронов

Компания DJI анонсировала свою новинку Zenmuse XT2 – камеру с тепловизором и возможностью ее закрепления на дронах. Устройство создавалось для коммерческого сегмента рынка, но и простые потребители тоже смогут купить его.

DJI Zenmuse XT2

Согласно данным из пресс-релиза, камера DJI Zenmuse XT2 построена на 12-мегапиксельном сенсоре и имеет дополнительный термальный датчик изображения, разрешение которого не сообщается. С помощью DJI Zenmuse XT2 можно вести наблюдение с воздуха, делать фото и даже записывать видео в разрешении вплоть до 4К или Ultra HD. Длина роликов не уточняется. Термальный сенсор носит название Flir Tau 2, и, как сообщают инсайдеры, для камеры разработаны две его версии – базовая с разрешением 336х256 и топовая с 640х512 пикселей, однако это еще требует официального уточнения.

Частота обновления картинки при использовании Flir Tau 2 в режиме потоковой трансляции равна 30 кадрам в секунду. На данный момент DJI Zenmuse XT2 совместима только с коммерческими дронами этой же марки, в частности, с Matrice 600 и Matrice 200, но в будущем планируется выпуск соответствующих креплений для БПЛА мейнстримного сегмента. DJI Zenmuse XT2 может применяться, в частности, при пожарах когда нужно найти источник огня или людей, которых не видно из-за дыма. Корпус камеры имеет защиту от воды и пыли IP44.


Максим Мишенев, MobileDevice


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