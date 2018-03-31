Dell выпустила новый ноутбук-трансформер XPS 15

В самом начале года на CES 2018 в США состоялась премьера ноутбука Dell XPS 15 – мощного, тонкого и с поворотным экраном. Сегодня, спустя три месяца, он наконец-то поступил в продажу.



В магазинах появилась пока лишь одна версия Dell XPS 15 – это модель с экраном Full HD на 15,6 дюйма, который способен вращаться на 360 градусов и является сенсорным. В базе его разрешение – это Full HD, но за дополнительную плату его можно прокачать до Ultra HD или 4К. В качестве аппаратной основы мобильного ПК используется новая платформа Intel Kaby Lake-G, к которой относится современный мощный процессор Core i5-8405G или Core i7-8705G, и который связан с оперативной памятью DDR4-2400 объемом 8 или 16 гигабайтов.



Вместо жесткого диска в Dell XPS 15 установлен скоростной SSD формата M.2 емкостью 256 гигабайтов, а для того, чтобы на этом ноутбуке можно было играть в игры, его оснастили дискретной видеокартой AMD Radeon Vega M GL с 4 Гб собственной памяти нового формата HMB2. Стоит новый Dell XPS 15 от 1500 до 2000 долларов США в зависимости от выбранной конфигурации, но в будущем Dell собирается выпустить еще более продвинутые версии лэптопа с увеличенным обьемом RAM и ROM. В стоимость мобильного ПК вошли ОС Windows 10 Home, HD-камера над экраном, батарея на 10 часов автономной работы, два порта USB-C 3.1, еще два Intel Thunderbolt 3 и модуль WI-FI 802.11ac.