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ASUS выпустила игровой ультрабук Zephyrus GX501 за $3657 На одном из британских интернет-магазинов появилась новая модель игрового ноутбука ROG Zephyrus GX501 (модель GX501GI EI005T). Новинка обладает тонким корпусом и производительным шестиядерным процессором. Новый ASUS Zephyrus GX501 оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920?1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц и поддержкой технологии Nvidia G-Sync. Производительность лэптопа обеспечивает шестиядерный процессор Intel Core i7-8750H (номинальная частота 2.2 ГГц, частота в режиме Turbo Boost 4,1 ГГц) в тандеме с 9 МБ кэш-памяти третьего уровня, поддержкой технологии Hyper-Threading и тепловым пакетом 45 Вт. Помимо этого, аппарат получил 6 ГБ оперативной памяти формата DDR4-2400, твердотельный накопитель на 512 ГБ и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1080 с 8 ГБ памяти. Стоимость ASUS ROG Zephyrus GX501GI EI005T на сайте одной из европейских торговых площадок составляет около $3657.

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