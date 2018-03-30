В новых неттопах Gigabyte Brix S используется платформа Intel Gemini Lake

Компания Gigabyte разработала новые неттопы серии Brix S, в которую вошли две модели GB-BLCE-4105 и GB-BLPD-5005, внешне полностью идентичные. В них обеих используется аппаратная платформа Intel Gemini Lake, и отличаются они лишь моделями самих процессоров.



Так, в модели GB-BLCE-4105 используется процессор Intel Celeron J4105 с частотой до 2,5 ГГц на четырех ядрах, а GB-BLPD-5005 основан на более мощном Intel Pentium Silver J5005, частота которого достигает 2,8 ГГц. Сами неттопы Gigabyte Brix S собраны в корпусах размерами всего 113х119х47 миллиметров с внутренним объемом всего 0,6 литра, и по умолчанию это компьютеры-barebone, в которых есть только системная плата и центральный процессор.



Пользователю потребуется докупить оперативную память, под которую здесь выделено сразу два слота SODIMM, а также накопитель, и это может быть SSD формата М.2 и/или жесткий диск или еще один SSD в 2,5-дюймовом корпусе с интерфейсом SATA III. На корпусах Gigabyte Brix S есть по три порта USB 3.0, выходы miniDP и HDMI, гигабитная сетевая карта и дополнительный порт USB-C. Внутри скрываются модули связи Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11ac. Все неттопы серии Gigabyte Brix S поступят в продажу этой весной по неизвестной пока цене, и в ряде стран их можно будет купить уже в комплекте с RAM и накопителями. Компьютеры полностью совместимы с Linux и Windows 10.