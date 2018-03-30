Новая экшен-камера GoPro Hero создана для новичков

Под маркой GoPro анонсирована новая экшен-камера серии Hero, которая так и называется – Hero. Номера в ее имени нет, и это прямой намек на обособленность модели от основной линейки, так как в данном случае мы имеем дело с базово моделью для тех, кто только начинает записывать видео и блоги.



В список характеристик новой GoPro Hero входит матрица на 10 мегапикселей, при помощи которой происходит запись видео в разрешении до 1440р с частотой 60 кадров в секунду. Также есть функция серийно фотосъемки с частотой 10 кадров в секунду, поддержка фирменной системы электронной стабилизации, а корпус может выдержать давление воды на глубине до 10 метров без дополнительного кейса.



Сзади у GoPro Hero есть сенсорный экран на 2 дюйма по диагонали, а сама камера по размерам сопоставима с Hero 6, что сразу упрощает поиск и подбор аксессуаров. В новинке есть модуль WI-FI и только он, причем только 2,4 ГГц, и стоит такая камера ровно 200 долларов США . К дрону Karma ее не подключить, поскольку GoPro сняла его с производства, и к ней также нельзя подключить внешний микрофон. Словом, это утилитарная экшен-камера начального уровня для очень неприхотливых блогеров и спортсменов. Нельзя не добавить, что всего за $100 можно купить камеру Xiaomi Mijia 4K Small Camera, умеющую писать 4К-видео.