Экран планшета Voyo Vbook i5 получил 3К-разрешение

Компания Voyo анонсировала новый планшетный компьютер Vbook i5 под управлением ОС Windows 10 Home с большим сенсорным экраном. Он поддерживает высокое разрешение 3К и умеет работать в паре со стилусом, распознавая 2048 степеней нажатия.



В пикселях разрешение экрана Voyo Vbook i5 составило 2880х1920 при диагонали 12,6 дюйма и матрице IPS, а за основу планшета взят процессор Intel Pentium 4415U с парой ядер по 2,3 ГГц, встроенной видеокартой Intel HD 610 и возможностью обработки четырех потоков информации. В оснащение планшета вошли 128 Гб постоянной памяти, причем это SSD с интерфейсом М.2, и здесь он дополнен слотом под карты памяти microSD.



У Voyo Vbook i5 есть сразу 8 Гб оперативной памяти, встроенная прямо в корпус подставка, модули Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11n, фотокамеры на 2 и 5 Мп, два порта USB 3.0, один USB-C 3.1, а также вход под наушники выход microHDMI для подключения к монитору (кабель в комплект не входит). Весит Voyo Vbook i5 900 граммов вместе с батареей сразу на 10200 мАч, за счет которой толщина корпуса выросла до 10 миллиметров. Планшетник из Китая стоит 480 долларов США , и к нему дополнительно можно купить клавиатуру, что превратит его в полноценный компактный ноутбук. Релиз Voyo Vbook i5 уже состоялся.