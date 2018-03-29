Philips выпустила IPS-монитор 272B8QJEB

Компания Philips анонсировала новый монитор 272B8QJEB с матрицей IPS на 27 дюймов по диагонали. Модель по большей степени универсальна, так как сгодится и для игр, и для фильмов, и для работы с графикой.



Монитор Philips 272B8QJEB характеризуется поддержкой разрешения Quad HD или 2560х1440 пикселей, временем отклика матрицы на уровне 5 миллисекунд и пониженным уровнем синего цвета в подсветке для уменьшения нагрузки на глаза. Также сама подсветка регулируется и работает без мерцания, что тоже плюс. Яркость монитора равна 250 кд/м2, и, по словам производителя, он может похвастаться поддержкой 10-битного представления цвета.



В добавок ко всему перечисленному, у Philips 272B8QJEB есть два порта USB 3.0 с быстрой зарядкой для смартфонов и еще парочка USB 2.0 для всякой периферии, а сам монитор подключается к ПК по VGA, DVI, DP 1.2 или HDMI 1.4 на выбор, что делает его еще более универсальным. В качестве приятного дополнения предложена подставка, допускающая регулировку не только угла наклона экрана, но также угла его поворота и высоты его расположения над столом. Релиз Philips 272B8QJEB ожидается этой весной, но цены у монитора пока что нет.