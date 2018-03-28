Продажи нового iPad в Украине стартуют в мае. Цена — от 11 599 грн
Компания Apple представила новый 9,7 дюймовый iPad, который станет самым дешевым в линейке. Устройство будет продаваться в рознице за $329 (в минимальной конфигурации, 32 ГБ, без сотового модуля). В Украине цены на новый iPad стартуют от 11 599 грн. Об этом AIN.UA сообщили в интернет-магазине MOYO, пишут
Планшеты будут доступны украинцам в цветах Silver, Space Gray и Gold. Модификация iPad 9.7 с поддержкой сетей мобильной связи (в том числе LTE) в Украине будет стоить от 15 599 грн. Специальный стилус Apple Pencil, совместимый с новым iPad, уже доступен в Украине по цене 4 599 грн.
По предварительной информации, старт продаж новых устройств в Украине намечена на 25 мая. Стоимость и сроки поступления в продажу могут быть незначительно скорректированы.
Новый iPad 9.7 (2018) заявлен компанией Apple как самый доступный планшетный компьютер в линейке и позиционируется как решение для учебы и работы. Он оснащен процессором A10 Fusion, дисплеем с разрешением 2048х1536 точек, встроенным накопителем на 32 ГБ и 8 Мп камерой (фронтальная 1,2 Мп). Заявленное время работы составляет до 10 часов без подзарядки. В числе предустановленных программ значатся: Notability, Pages, Numbers, Keynote и Microsoft Office.
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28.03.2018 11:36