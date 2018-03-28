Mi Gaming Laptop – первый игровой ноутбук от Xiaomi

Xiaomi решила попробовать себя в сегменте игровых мобильных компьютеров и представила геймерский ноутбук Mi Gaming Laptop, соответствующий всем канонам. У него даже есть многоцветная подсветка клавиатуры, но при этом он наделен строгим стильным дизайном, чтобы никто не догадался о его мощной начинке.



Солидную по современным меркам электронику Xiaomi Mi Gaming Laptop уместили в металлическом корпусе черного цвета толщиной всего 21 миллиметр. Сам корпус помогает отводить тепло, плюс для этого здесь есть сразу пять медных тепловых трубок. В продажу мобильный ПК поступит уже 13 апреля этого года по цене от 960 долларов США за минимальную конфигурацию и до 1440 долларов за топовую.



По умолчанию Xiaomi Mi Gaming Laptop поставляется с экраном Full HD на 15,6 дюйма с 72-процентным охватом цветового пространства NTSC и тонкими рамками 10 мм по всему периметру. Под капотом установлен процессор Intel Core i7-7700HQ поколения Kaby Lake во всех версиях, к которому добавлены 8 Гб RAM, 128 Гб SSD и жесткий диск на 1 Тб плюс видеокарта NVIDIA GeForce GTC 1050 Ti. Все это входит в базовую версию, а за дополнительные деньги можно купить модель с 16 Гб RAM, SD на 256 Гб, HDD на 1 Тб и видеокартой GeForce GTX 1060. Карточка GTX 1080 не предусмотрена ни в одной из модификаций.