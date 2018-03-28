Xiaomi представила умную колонку Mi AI Mini Speaker

Компания Xiaomi анонсировала новую умную колонку Mi AI Mini Speaker для домашнего использования, которая стоит более чем в 12 раз дешевле Apple HomePod, и которая занимает намного меньше места в квартире.

Mi AI Mini Speaker

Размеры новинки составили всего 90х90х50 миллиметров при весе 150 граммов, но при этом в ней есть несколько динамиков и микрофонов. Если точнее, то компактная колонка Xiaomi Mi AI Mini Speaker содержит в себе два динамика по 1.5 ватта и четыре микрофона. На корпусе есть кнопки управления и светодиодные индикаторы, и использовать этот динамик можно для прослушивания музыки, поиска информации в интернете, установки будильника или напоминания, записи заметки и так далее. Словом, внутри новинки есть самый настоящий голосовой помощник, который может заметно упростить жизнь.

Xiaomi Mi AI Mini Speaker можно связать с другой умной техникой этого бренда и управлять ею через него – это могут быть пылесосы, телевизоры, кондиционеры, термостаты и так далее. Все это синхронизируется со смартфоном на базе Android 4.4 и iOS 8 или новее посредством Bluetooth 4.1, но сперва нужно поставить мобильное ПО, которое, к слову, позволит обучать колонку новым голосовым командам. А теперь самое приятное: Xiaomi Mi AI Mini Speaker поступит в продажу в апреле этого года по цене всего 27 долларов США.

Максим Мишенев, MobileDevice


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