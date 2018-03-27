Apple готова нанести удар по Chromebook

Apple готова нанести удар по Chromebook

У Apple возникла большая проблема. Всего пять лет назад iPads и ноутбуки Mac доминировали в американских классах.

Но со временем Chromebook от Google стал лидером в классах, обеспечив почти 60 процентов поставок в США. Продажи iPad в сильно сократились.

Apple теперь готова нанести удар по Chromebook с более дешевыми iPads.

По слухам, фирма проводит специальное мероприятие, посвященное образованию. Оно обещает «творческие новые идеи для учителей и студентов».

По слухам, Apple готовится к выпуску бюджетной модели iPad в этом году.

По данным Bloomberg, о «недорогом iPad» будет объявлено вместе с новым образовательным программным обеспечением.

Тем не менее более дешевого iPad не будет достаточно, чтобы предотвратить проблемы.

Еще в 2015 году Apple была вынуждена заплатить %4,2 млн. в объединенный школьный округ Лос-Анджелеса.

У учеников были проблемы с вводом на экран iPad, некоторые из них обходили ограничения браузера, и было ясно, что администрирование iPads — непростая задача.

Этот неудачный эксперимент, и другие, подобные ему, научили Apple некоторым ценным урокам. Первый из них – необходимость упростить процесс управления устройствами.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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