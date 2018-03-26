Как вернуть разъемы в ноутбуки Apple?

Одним из многочисленных недостатков современных ноутбуков от Apple является отсутствие нужных разъемов – только USB-C, и все. Тут есть два варианта – купить лэптоп другой марки или потратиться на дорогие адаптеры от Apple . Впрочем, можно купить и док-станцию от стороннего бренда, например, новую Satechi Aluminum Type-C Multimedia Adapter, в которой есть сразу девять интерфейсов.



Станция Satechi Aluminum Type-C Multimedia Adapter подключается по USB-C и не требует внешнего питания, и у нее есть три порта USB 3.0, собственный USB-C, гигабитная сетевая карта, выходы HDMI и miniDP, а также слоты под карты SD и microSD, причем все это упаковано в очень компактный корпус. У новинки, по сути, есть лишь один недочет – с ее помощью не получится зарядить iPad ввиду недостаточной мощности, подаваемой на традиционные порты USB .



Новинка Satechi Aluminum Type-C Multimedia Adapter поступит в продажу до конца этой весны и будет продаваться в тех же цветах, что и яблочные ноутбуки – темно-сером и серебристом. Стоимость возвращения всех нужных разъемов в MacBook составит ровно 100 долларов США , и это вдвое дешевле цены на горсть переходников от самой Apple .