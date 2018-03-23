Adata XPG SX8200 – емкие накопители SSD M.2

Компания Adata повторно представила свои твердотельные накопители серии XPG SX8200, ориентированные на использование в мобильных компьютерах. Впервые их показали на CES 2018 в самом начале года, но тогда о них так ничего и не рассказали, что породило немало слухов.

Adata XPG SX8200

В частности, многие были уверены, что емкость Adata XPG SX8200 достигнет 1,2 терабайта, но, увы, этого не случилось – в серию вошли модели на 240, 480 и 960 гигабайтов, что тоже, в общем-то, немало. Все новые SSD построены на 64-слойной памяти TLC 3D NAND второго поколения, и работа этих модулей управляется контроллером от Silicon Motion, точную модель которого производитель называть не стал. Все накопители поддерживают протокол NVMe 1.3 и обладают буферной памятью DRAM и кэшем на базе SLC, что существенно повышает скорость их работы.

По официальным данным, скорость передачи данных для Adata XPG SX8200 при чтении достигает 3200 Мб в секунду, а при записи варьируется от 1100 до 1700 Мб в секунду в зависимости от конкретной модели. Все SSD выполнены в форм-факторе М.2 и рассчитаны на подключение по четырем линиям PCI-E 3.0. По словам производителя, накопители способны проработать не менее 2 000 000 часов, что подтверждается гарантией сроком на 5 лет. Цена Adata XPG SX8200 не уточняется.

Максим Мишенев, MobileDevice


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