Компактная док-станция Trendnet TUC-DS1 расширит возможности ноутбука

Компания Trendnet показала новую док-станцию TUC-DS1 для ноутбуков, которая вполне подходит и для настольных ПК, занимая при этом очень мало места в пространстве. Это довольно компактное решение, в котором уместилось много нужных интерфейсов, но и стоит новинка не так дешево, как хотелось бы.

Trendnet TUC-DS1

Размеры Trendnet TUC-DS1 составили 65х59х35 миллиметров при весе всего 130 граммов. В оснащение устройства входят порт USB 3.0, два порта USB 2.0, гигабитная сетевая карта и интерфейс HDMI, позволяющий подключать в ноутбуку монитор с разрешением до Ultra HD или 4К с кадровой частотой 30 Гц и звуком 5.1. По факту, Trendnet TUC-DS1 создавалась в первую очередь для ноутбуков от Apple, которые, как известно, лишены всех перечисленных интерфейсов, но станцию вполне можно использовать в паре с мобильными ПК на базе Windows.

Кроме того, никто не запрещает подключать новинку к смартфону или планшету на Android, если тот в данный момент используется в качестве ПК. Стоит Trendnet TUC-DS1 ровно 100 долларов США, и в комплект поставки входит кабель с двумя разъемами USB-C – один для подключения монитора через HDMI и второй для работы всех интерфейсов. Для работы этой док-станции требуется внешний блок питания, тоже поставляемый в комплекте.

Максим Мишенев, MobileDevice


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