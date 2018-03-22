Компьютер Mele PCG02 Apo умещается в кармане

Анонсирован новый в буквальном смысле карманный компьютер Mele PCG02 Apo, размеры которого совпадают с размерами современных внешних накопителей. Это полноценный персональный компьютер, который можно носить с собой, и который подключается напрямую к входу HDMI на мониторе.

Mele PCG02 Apo

В основе Mele PCG02 Apo лежит аппаратная платформа Intel Apollo Lake, представленная в данном случае процессором Intel Celeron N3450. Размеры самого ПК составили всего 150х53х17 миллиметров, и внутри него есть 32 Гб постоянной памяти, ОЗУ на 4 Гб, а также модули Bluetooth 4.0 и WI-FI 802.11n, причем последний получил съемную внешнюю антенну.

Стоит новый Mele PCG02 Apo ровно 200 долларов США, и в эту цену уже входят два полноразмерных порта USB 3.0, один USB-C, порт microUSB для питания и слот под карты microSD. Работает компьютер на базе Windows 10 Home, но на него вполне можно поставить и Win7, и даже Linux на нем будет вполне сносно работать. Старт продаж Mele PCG02 Apo состоится до конца текущего месяца, но только в Китае – в других странах его релиз пока что не планируется. Добавим, что производитель не стал заострять внимание на системе охлаждения компьютера, так что она вполне может оказаться пассивной, то есть Mele PCG02 Apo будет работать совершенно бесшумно.

Максим Мишенев, MobileDevice


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