Винчестер Seagate Exos X14 вмещает 14 Тб информации

Компания Seagate провела анонс нового жесткого диска Exos X14, выполненного в традиционном форм-факторе 3,5 дюйма. Накопитель вполне можно устанавливать в домашние системные блоки, но он все же рассчитан в первую очередь на корпоративный сегмент рынка.



Объем нового HDD Seagate Exos X14 составляет 14 терабайтов, а гермозона внутри него заполнена не воздухом, гелием, что маркетинговый отдел Seagate объясняет очень просто: гелий позволит повысить производительность накопителя. Шпиндель, на котором размещены пластины, вращается со скоростью 7200 оборотов в минуту, и самих пластин здесь девять, что и обеспечивает столь солидный объем.



Согласно пресс-релизу, Seagate Exos X14 имеет сертификаты FIPS 140-2/Level 2 и ISO/EIC 15408 и даже поддерживает функцию аппаратного шифрования Seagate Secure, что тоже будет важно для покупателей. На текущий момент винчестер выпущен очень ограниченным тиражом, и пока его могут заказать только очень давние и крупные партнеры компании-производителя. Массовое производство, впрочем, уже не за горами – оно назначено на лето этого года, ближе к июню будут объявлены цены на этот винчестер.