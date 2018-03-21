Хранилище Qnap TS-328 рассчитано на три накопителя

Компания Qnap представила новый файловый сервер начального уровня TS-328, ориентированный на использование дома и в небольших офисах. Он рассчитан на три накопителя, и в нем по умолчанию реализована поддержка массивов RAID 5.



Данный вид массива позволяет повысить отказоустойчивость всей системы хранения данных при небольших объемах информации, так как блоки данных здесь пишутся циклически на все винчестеры в массиве. Кроме того, за счет такого подхода возрастает скорость проведения параллельных операций с информацией. Три накопителя – это как раз минимум для организации RAID 5. Qnap TS-328 весит 1,64 килограмма и имеет активное охлаждение в виде небольшого кулера. Три жестких диска или SSD помещаются корпусе размерами 142х150х260 миллиметров, где также есть порт USB 3.0, два порта USB 2.0 и сетевая карта на 1 Гбит в секунду.



Сам файловый сервер построен на ARM-процессоре с частотой 1,4 ГГц на четырех ядрах и располагает 2 Гб оперативной памяти современного стандарта DDR4. Есть даже собственная память еММС на 4 гигабайта, а в слоты под накопители можно уместить SSD или HDD в корпусах 2,5 и 3,5 дюйма, но все они должны располагать интерфейсом SATA III – другие варианты подключения не поддерживаются. Qnap TS-328 поступит в продажу со дня на день, но цена NAS пока не сообщается.