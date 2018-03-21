Хранилище Qnap TS-328 рассчитано на три накопителя

Компания Qnap представила новый файловый сервер начального уровня TS-328, ориентированный на использование дома и в небольших офисах. Он рассчитан на три накопителя, и в нем по умолчанию реализована поддержка массивов RAID 5.

Qnap TS-328

Данный вид массива позволяет повысить отказоустойчивость всей системы хранения данных при небольших объемах информации, так как блоки данных здесь пишутся циклически на все винчестеры в массиве. Кроме того, за счет такого подхода возрастает скорость проведения параллельных операций с информацией. Три накопителя – это как раз минимум для организации RAID 5. Qnap TS-328 весит 1,64 килограмма и имеет активное охлаждение в виде небольшого кулера. Три жестких диска или SSD помещаются корпусе размерами 142х150х260 миллиметров, где также есть порт USB 3.0, два порта USB 2.0 и сетевая карта на 1 Гбит в секунду.

Сам файловый сервер построен на ARM-процессоре с частотой 1,4 ГГц на четырех ядрах и располагает 2 Гб оперативной памяти современного стандарта DDR4. Есть даже собственная память еММС на 4 гигабайта, а в слоты под накопители можно уместить SSD или HDD в корпусах 2,5 и 3,5 дюйма, но все они должны располагать интерфейсом SATA III – другие варианты подключения не поддерживаются. Qnap TS-328 поступит в продажу со дня на день, но цена NAS пока не сообщается.

Максим Мишенев, MobileDevice


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