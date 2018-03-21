Неттоп GIGABYTE GB-BLCE-4000C работает на Intel Gemini Lake

Компания GIGABYTE показала новый настольный компьютер GB-BLCE-4000C в очень компактном корпусе и на современной платформе Intel Gemini Lake. Это неттоп для использования дома и в офисе, и он работает совершенно бесшумно, обладая пассивным охлаждением центрального процессора.



Компьютер GIGABYTE GB-BLCE-4000C имеет размеры всего 117х103х56 миллиметров, а внутренний его объем равен 0,67 литра, так что это и правда очень компактное решение. Построен он на процессоре Intel Celeron N4000 с парой вычислительных ядер по 2,6 ГГц каждое и встроенной видеокартой Intel HD 600, плюс у компьютера есть один слот SODIMM DDR4, в который можно установить планку памяти объемом до 8 гигабайтов.



Встроенной памяти у GIGABYTE GB-BLCE-4000C нет, но есть посадочное место под 2,5-дюймовый жесткий диск или SSD с интерфейсом SATA III толщиной до 10 миллиметров, и его придется покупать отдельно. На корпус компьютера выведены гигабитная сетевая карта, порты USB 3.0 и USB- 3.0, входы под наушники и микрофоны, плюс есть еще два порта USB 3.0 на тыльной панели, где также расположились выходы HDMI 1.4b и VGA для подключения монитора. GIGABYTE GB-BLCE-4000C совместим с ОС Windows 10, но у него пока нет цены и даты релиза.