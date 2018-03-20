Анонсирован первый в мире SSD на 100 терабайтов

Компания Nimbus Data, неизвестная в мейнстримном сегменте и производящая накопители для сегмента корпоративного, установила новый мировой рекорд. Она разработала первый в мире твердотельный накопитель емкостью 100 терабайтов и тем самым вбила еще один гвоздь в крышку гроба обычных жестких дисков.



Новый SSD носит название ExaDrive DC100 и также предлагается в версии на 50 Тб, что тоже очень немало. Поскольку накопитель ориентирован на бизнес-сегмент рынка, его сделали в формате 3,5 дюйма, чтобы его удобно было использовать в NAS и серверах. По словам производителя, ExaDrive DC100 выдает 100 000 IOPS производительности при чтении и записи, а скорость его работы равна 500 Мб/с в обе стороны, что не так уж и много. Но тут все дело в устаревшем интерфейсе SATA III, который не способен на большее, с другой стороны, вся фишка ExaDrive DC100 именно в его объеме.



На каждый ExaDrive DC100 предлагается гарантия сроком сразу на пять лет, причем на протяжении всего этого срока можно хоть каждый день полностью перезаписывать этот накопитель – этот параметр в условиях гарантийного обслуживания имеет приписку «не ограничено». Стоимость ExaDrive DC100 не сообщается, но низкой она не будет с вероятностью 146%.