IBM представила самый маленький в мире компьютер

На мероприятии IBM Think 2018 американская корпорация презентовала, по ее заявлению, самый миниатюрный компьютер в мире. Чип с размерами гранулы соли имеет производительность на уровне процессора x86 1990 года выпуска, что явно мало по современным меркам.

По заявлениям представителей IBM, стоимость производства данного компьютера составит менее 10 центов, а состоять он будет из «нескольких сотен тысяч транзисторов», которые будут «контролировать, анализировать и даже обрабатывать данные».

Компьютер способен работать с блокчейном, что позволит ему стать источником данных для блоков приложений, а также выполнять основные задачи ИИ, включая сортировку данных. Это позволит компьютеру, к примеру, отслеживать товары, обнаруживать недостачи и так далее.

По заявлениям IBM, в течение последующих 5 лет криптографические якоря, как например чернильные точки или крошечные компьютеры, которые по размерам меньше гранулы соли, будут встроены во многие вещи и устройства. Тем временем IBM занимается тестированием первого такого «миникомпьютера», а о дате начала его массового производства не сообщается.