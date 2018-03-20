IBM представила самый маленький в мире компьютер

На мероприятии IBM Think 2018 американская корпорация презентовала, по ее заявлению, самый миниатюрный компьютер в мире. Чип с размерами гранулы соли имеет производительность на уровне процессора x86 1990 года выпуска, что явно мало по современным меркам.

IBM

По заявлениям представителей IBM, стоимость производства данного компьютера составит менее 10 центов, а состоять он будет из «нескольких сотен тысяч транзисторов», которые будут «контролировать, анализировать и даже обрабатывать данные».

Компьютер способен работать с блокчейном, что позволит ему стать источником данных для блоков приложений, а также выполнять основные задачи ИИ, включая сортировку данных. Это позволит компьютеру, к примеру, отслеживать товары, обнаруживать недостачи и так далее.

IBM

По заявлениям IBM, в течение последующих 5 лет криптографические якоря, как например чернильные точки или крошечные компьютеры, которые по размерам меньше гранулы соли, будут встроены во многие вещи и устройства. Тем временем IBM занимается тестированием первого такого «миникомпьютера», а о дате начала его массового производства не сообщается.


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