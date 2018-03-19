Бренд HGST окончательно стал частью истории

Бренд HGST, под которым в течение 15 лет выпускались одни из самых качественных жестких дисков в мире, сегодня окончательно прекратил свое существование. В 2015 году компанию купила Western Digital, пообещав, что аббревиатура не исчезнет с корпуса накопителей, но сегодня это обещание было нарушено.



Пока что отказ от бренда HGST коснется только лишь HDD, ориентированных на корпоративный сегмент рынка, но в дальнейшем и обычные жесткие диски для обычных пользователей лишатся этого названия. Первым накопителем без надписи HGST стал HGST Ultrastar 7K8 на 8 терабайтов – теперь модель носит название Ultrastar DC HC320, но внутри у нее ничего не изменилось, и в ее состав все еще входят пять магнитных пластин внутри гелиевой среды, размещенные на шпинделе, который вращается со скоростью 7200 оборотов в минуту.



Отказ от бренда HGST в названии, по мнению экспертов, может отразиться на стоимости акций Western Digital, но пока что предпосылок к этому нет. Добавим, что популярность жестких дисков в мейнстримном сегменте падает под давлением твердотельных накопителей, и потому все новые технологии внедряются в первую очередь в жесткие диски корпоративного класса.