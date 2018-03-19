Бренд HGST окончательно стал частью истории

Бренд HGST, под которым в течение 15 лет выпускались одни из самых качественных жестких дисков в мире, сегодня окончательно прекратил свое существование. В 2015 году компанию купила Western Digital, пообещав, что аббревиатура не исчезнет с корпуса накопителей, но сегодня это обещание было нарушено.

HGST

Пока что отказ от бренда HGST коснется только лишь HDD, ориентированных на корпоративный сегмент рынка, но в дальнейшем и обычные жесткие диски для обычных пользователей лишатся этого названия. Первым накопителем без надписи HGST стал HGST Ultrastar 7K8 на 8 терабайтов – теперь модель носит название Ultrastar DC HC320, но внутри у нее ничего не изменилось, и в ее состав все еще входят пять магнитных пластин внутри гелиевой среды, размещенные на шпинделе, который вращается со скоростью 7200 оборотов в минуту.

Отказ от бренда HGST в названии, по мнению экспертов, может отразиться на стоимости акций Western Digital, но пока что предпосылок к этому нет. Добавим, что популярность жестких дисков в мейнстримном сегменте падает под давлением твердотельных накопителей, и потому все новые технологии внедряются в первую очередь в жесткие диски корпоративного класса.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Apple исправит проблемы с клавиатурой в MacBookApple исправит проблемы с клавиатурой в MacBook
В Британии создан чайник Дарта ВейдераВ Британии создан чайник Дарта Вейдера
VR-шлем Lenovo Mirage Solo появился в предзаказеVR-шлем Lenovo Mirage Solo появился в предзаказе
Неттоп ViewSonic NMP660 Chromebox работает на Chrome OSНеттоп ViewSonic NMP660 Chromebox работает на Chrome OS
Philips представила гигантский монитор Brilliance 492P8Philips представила гигантский монитор Brilliance 492P8
Блок рекламы


Похожие новости
Бренд 360 Mobiles вышел на рынок устройств для умного домаБренд 360 Mobiles вышел на рынок устройств для умного дома
NVIDIA представила Titan V – «самую мощную видеокарту в истории» за $2999NVIDIA представила Titan V – «самую мощную видеокарту в истории» за $2999
Колонка Google Home Mini стала перезагружатьсяКолонка Google Home Mini стала перезагружаться
У 4К-монитора EIZO FlexScan EV2785 практически не осталось рамокУ 4К-монитора EIZO FlexScan EV2785 практически не осталось рамок
Как Nvidia стала самым перспективным производителем чиповКак Nvidia стала самым перспективным производителем чипов
Samsung стал крупнейшим производителем чипов в мире. Intel занимал эту позицию почти 25 лет
Бренд Lexar остался в прошломБренд Lexar остался в прошлом
TravelMate Spin B1 стал первым ноутбуком Acer на базе Windows 10 STravelMate Spin B1 стал первым ноутбуком Acer на базе Windows 10 S
Клавиатура с дизайном печатной машинки стала хитом еще до старта продажКлавиатура с дизайном печатной машинки стала хитом еще до старта продаж
HP YunOS Book стал альтернативой хромбукамHP YunOS Book стал альтернативой хромбукам
Последние новости
Подгружаем последние новости