Apple инвестирует в экраны MicroLED
Фирма Apple приобрела в 2014 году компанию LuxVue, которая работала на маломощной технологии отображения MicroLED.
В докладе Bloomberg говорится, что развитие продолжается, и что Apple делает «значительные инвестиции» в новую технологию.
В течение нескольких лет ее очень привлекают такие устройства, как iPhone или Apple Watch.
Подобно OLED (используемому в Apple Watch и теперь iPhone X), технология MicroLED не нуждается в подсветке, поэтому она может обеспечить лучшую контрастность при использовании меньшей мощности.
По данным источника, фирма Apple выпустила свой первый прототип Apple Watch MicroLED в прошлом году.
Проект T159, в котором инженеры работают над проектированием и производством, сделан на крупном производственном объекте в Санта-Кларе. Он призван стать серьезным конкурентом Samsung и LG.
Apple, вероятно, будет создавать и другие дисплеи. Но и первый вариант MicroLED может предложить новый уровень качества и энергоэффективности.
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