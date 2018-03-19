Apple инвестирует в экраны MicroLED

Фирма Apple приобрела в 2014 году компанию LuxVue, которая работала на маломощной технологии отображения MicroLED.

В докладе Bloomberg говорится, что развитие продолжается, и что Apple делает «значительные инвестиции» в новую технологию.

В течение нескольких лет ее очень привлекают такие устройства, как iPhone или Apple Watch.

Подобно OLED (используемому в Apple Watch и теперь iPhone X), технология MicroLED не нуждается в подсветке, поэтому она может обеспечить лучшую контрастность при использовании меньшей мощности.

По данным источника, фирма Apple выпустила свой первый прототип Apple Watch MicroLED в прошлом году.

Проект T159, в котором инженеры работают над проектированием и производством, сделан на крупном производственном объекте в Санта-Кларе. Он призван стать серьезным конкурентом Samsung и LG.

Apple, вероятно, будет создавать и другие дисплеи. Но и первый вариант MicroLED может предложить новый уровень качества и энергоэффективности.