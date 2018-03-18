Тонкий и легкий планшет Chuwi Hi9 Air работает на Android 8

Компания Chuwi работает над новым планшетным компьютером Hi9 Air, который уже с завода поставляется с прошивкой на базе Android 8 Oreo и очень мощной батареей на целых 8000 мАч. Компьютер будет представлен в ближайшие недели и поступит в продажу до конца весны этого года.



В арсенале Chuwi Hi9 Air есть то, что еще совсем недавно встраивалось в смартфоны среднего класса, в частности, процессор MediaTek Helio X20, внутри которого есть сразу 10 вычислительных ядер. Экран компьютера основан на матрице IPS и располагает диагональю 10,1 дюйма при очень высоком разрешении 2560х1600 пикселей или Quad HD.



В продажу новейший Chuwi Hi9 Air поступит уже в апреле этого года, однако его стоимость на данный момент остается неизвестной – сообщается лишь, что возможен релиз модификаций с модулем LTE и без него. В список характеристик планшетника обязательно войдут 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти и две фотокамеры – фронтальная на 5 Мп для селфи и основная на 13 Мп для всех остальных фотографий. Корпус Chuwi Hi9 Air исполнен из металла с пластиковой крышкой под антенны. Внутри есть ресивер GPS , слот под карту microSD, а также традиционные модули Bluetooth и WI-FI.