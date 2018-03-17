В Британии создан чайник Дарта Вейдера

Если вы нисколько не сомневаетесь в выборе между светлой и темной сторонами Силы, если джедаи не кажутся вам достойными противниками, и если вы уверены в несокрушимости Империи, то вам обязательно понравится чайник Star Wars Darth Vader Stovetop Kettle.

Star Wars Darth Vader Stovetop Kettle

Это новинка из Британии, которая в буквальном смысле чайник, и которая выполнена в виде шлема самого известного персонажа Звездных Войн – Дарта Вейдера. Величайший Император Дарт Вейдер в виде чайника Star Wars Darth Vader Stovetop Kettle кипятит воду при помощи Силы и стоит всего 60 евро, и в него встроен свисток, громкость которого заставит бояться всех джедаев и проснуться всех соседей.

В бонус – ручка в виде светового меча, разумеется, красного. Star Wars Darth Vader Stovetop Kettle подходит для всех видов плит, как газовых, так и электрических, и украсит собой любой интерьер любой кухни. Умной составляющей у него нет, так как его производителем является не Xiaomi, однако своим внешним видом он покоряет буквально с первой секунды. Корпус Star Wars Darth Vader Stovetop Kettle, само собой, металлический, потому как негоже Дарту Вейдеру носить пластиковый шлем. Что ж, теперь ждем кофеварку в виде шлема Императора, и тогда темная сторона Силы победит.

Максим Мишенев, MobileDevice


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