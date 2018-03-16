Logitech G513: механическая игровая клавиатура

Анонсирована новая игровая клавиатура Logitech G513 с классическим дизайном и упором для рук в комплекте. Модель относится к числу механических, а подставка для рук здесь съемная, плюс покупатель волен выбирать между двумя цветами корпуса.



Клавиатура Logitech G513 предлагается в полностью черном и черном с темно-серыми акцентами цветах корпуса. Под каждой кнопкой здесь располагаются специальные переключатели Romer-G, которые, как утверждается, выдерживают по 70 миллионов нажатий. Это на 40% больше в сравнении с обычными переключателями, рассчитанными на 40 миллионов срабатываний. Romer-G также выделяются особой мягкостью нажатия, как у мембранных клавиатур, и мгновенным откликом, а также очень тихим ходом. В бонус – двухконтактное крепление, что повысит стабильность и скорость набора текста.



К характеристикам Logitech G513 относится подсветка с 17 миллионами оттенков и возможностью настройки свечения для каждой кнопки в отдельности. Подставка для рук выполнена из пенополимера с памятью формы, который не пропускает влагу и пот и имеет очень длительный срок службы. Logitech G513 весит 1,1 кг и имеет основание из алюминия для дополнительной надежности. Стоит такая клавиатура 150 долларов США .