OWC Mercury Elite Pro Quad: файловое хранилище за очень много денег

Сколько должно стоить файловое хранилище, чтобы можно было без проблем использовать его дома или в офисе? Однозначного ответа на этот вопрос нет, и, к примеру, производитель NAS OWC Mercury Elite Pro Quad уверен ,что $3000 – это нормальная цена.



Да, файловый сервер OWC Mercury Elite Pro Quad стоит ровно 3000 долларов США , но на то есть свои причины – внутри него уже стоят четыре винчестера суммарной емкостью 48 терабайтов. Это очень много, и каждый жесткий диск имеет емкость 12 Тб. Сложно представить, что можно хранить в таком объеме, но, видимо, покупатели найдутся. При желании OWC Mercury Elite Pro Quad можно купить вообще без винчестеров, и тогда хранилище обойдется в 300 долларов США . Это весьма компактное решение в прочном корпусе из металла, с активным охлаждением и четырьмя слотами под SSD или HDD с интерфейсом SATA III в форм-факторе 3,5 или 2,5 дюйма на выбор.



OWC Mercury Elite Pro Quad умеет работать с компьютерами на Windows и macOS, знает о существовании RAID-массивов, а также располагает интерфейсом USB-C 3.1 Gen.2 с пропускной способностью 10 Гбит в секунду. Как уверяет производитель, сервер может передавать данные со скоростью почти 1 гигабайт в секунду, и это очень быстро для такого класса устройств. OWC Mercury Elite Pro Quad получил корпус размерами 185х240х135 мм и весом 3,6 кг, и его даже можно закрыть на ключ, чтобы никто не украл ваши накопители.