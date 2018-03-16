Неттоп ViewSonic NMP660 Chromebox работает на Chrome OS

Компания ViewSonic анонсировала новый настольный компьютер NMP660 Chromebox – неттоп без Windows и Linux. Этот маленький ПК работает под управление Chrome OS, специальной программной платформы от Google.

ViewSonic NMP660 Chromebox

Неттоп ViewSonic NMP660 Chromebox создавался для использования в учебных заведениях и в качестве основы информационных табло, плюс он позиционируется в качестве замены офисного ПК, но это уже маркетинг, поскольку о бесполезности Chrome OS в работе можно слагать легенды. Под капотом у неттопа расположены 4 Гб оперативной памяти, гигабитная сетевая карта, процессор Intel Celeron 3865U из серии Kaby Lake и накопитель на 32 гигабайта, который можно расширить за счет карты памяти microSD.

Стоит все это богатство ровно 350 долларов США, и в цену входят три порта USB 2.0 и три USB 3.0, выход HDMI и вход под наушники с микрофоном, плюс есть модули Bluetooth 3.0 и WI-FI 802.11ac для передачи информации по воздуху. Частота процессора достигает 1,8 ГГц, и в целом это компьютер самого базового уровня по меркам 2018 года. В продажу ViewSonic NMP660 Chromebox поступит в апреле за 350 долларов США, но уже сейчас у него есть немало более доступных конкурентов на той же Chrome OS.

Максим Мишенев, MobileDevice


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