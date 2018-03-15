AOC анонсировала мониторы новой линейки P1 Series

Компания AOC представила несколько новых моделей мониторов для настольных компьютеров, объединенных в одну линейку под названием P1 Series. Их продажи начнутся уже весной этого года, и они подойдут практически всем пользователям.

AOC P1 Series

Серия AOC P1 Series открывается моделью 22P1D с экраном Full HD на 21,5 дюйма и матрицей IPS. Затем следует парочка мониторов на 24 дюйма – 24P1 и X24P1 с разрешением, соответственно, 1920х1080 и 1920х1200 пикселей, тоже на базе панели IPS. Замыкают серию модели 27P1 и Q27P1 на 27 дюймов по диагонали с разрешением Full HD и Quad HD соответственно. Все представители серии AOC P1 Series несут в себе по два 2-ваттных динамика, концентратор USB 3.0, выходы DP 1.2, HDMI 1.4, DVI и даже VGA, кроме того, в них есть технологии защиты зрения пользователя – подсветка матрицы не мерцает, а доля синего оттенка в ней заметно уменьшена.

Мониторы AOC P1 Series поставляются в комплекте с подставкой, которая позволяет менять высоту расположения экрана и угол наклона относительно стола. Кроме того, пользователь может поворачивать экран на 90 градусов. Об охвате цветовых пространств, времени отклика матрицы, а также об ее яркости и контрастности производитель умалчивает. Мониторы AOC P1 Series стоят от 190 до 350 евро в зависимости от модели.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Украинцы вывели на Indiegogo беспроводную LED-лампу за $150 и собрали искомую сумму за один деньУкраинцы вывели на Indiegogo беспроводную LED-лампу за $150 и собрали искомую сумму за один день
В Cafago снижена стоимость графического планшета UGEE M708В Cafago снижена стоимость графического планшета UGEE M708
Ноутбук MSI GT83VR Titan посоревнуется с современными игровыми ПКНоутбук MSI GT83VR Titan посоревнуется с современными игровыми ПК
Logitech MK545 Advanced: набор беспроводных устройств вводаLogitech MK545 Advanced: набор беспроводных устройств ввода
Камера Leica M Monochrom (Typ 246) Stealth Edition создана для съемки в темнотеКамера Leica M Monochrom (Typ 246) Stealth Edition создана для съемки в темноте
Блок рекламы


Похожие новости
Новые мониторы HP EliteDisplay поддерживают разрешение 4КНовые мониторы HP EliteDisplay поддерживают разрешение 4К
Легендарный ноутбук VAIO S вышел в новой версииЛегендарный ноутбук VAIO S вышел в новой версии
Panasonic анонсировала неубиваемый планшет ToughPad FZ-G1Panasonic анонсировала неубиваемый планшет ToughPad FZ-G1
Новая линейка ударопрочных хромбуков Dell Chromebook 5000 SeriesНовая линейка ударопрочных хромбуков Dell Chromebook 5000 Series
HTC анонсировала VR-гарнитуру Vive Pro и беспроводной адаптер для ViveHTC анонсировала VR-гарнитуру Vive Pro и беспроводной адаптер для Vive
CES 2018: в мышь SteelSeries Rival 600 встроили два сенсораCES 2018: в мышь SteelSeries Rival 600 встроили два сенсора
HP выпустила мониторы Pavilion 27q и 32sHP выпустила мониторы Pavilion 27q и 32s
В новые SSD Colorful Plus Series вмещается до 640 Гб данныхВ новые SSD Colorful Plus Series вмещается до 640 Гб данных
Fujitsu Lifebook E-Series: народные ноутбуки по приемлемым ценамFujitsu Lifebook E-Series: народные ноутбуки по приемлемым ценам
Fujitsu анонсировала три неттопа на Intel Gemini LakeFujitsu анонсировала три неттопа на Intel Gemini Lake
Последние новости
Подгружаем последние новости