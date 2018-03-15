AOC анонсировала мониторы новой линейки P1 Series

Компания AOC представила несколько новых моделей мониторов для настольных компьютеров, объединенных в одну линейку под названием P1 Series. Их продажи начнутся уже весной этого года, и они подойдут практически всем пользователям.



Серия AOC P1 Series открывается моделью 22P1D с экраном Full HD на 21,5 дюйма и матрицей IPS. Затем следует парочка мониторов на 24 дюйма – 24P1 и X24P1 с разрешением, соответственно, 1920х1080 и 1920х1200 пикселей, тоже на базе панели IPS. Замыкают серию модели 27P1 и Q27P1 на 27 дюймов по диагонали с разрешением Full HD и Quad HD соответственно. Все представители серии AOC P1 Series несут в себе по два 2-ваттных динамика, концентратор USB 3.0, выходы DP 1.2, HDMI 1.4, DVI и даже VGA, кроме того, в них есть технологии защиты зрения пользователя – подсветка матрицы не мерцает, а доля синего оттенка в ней заметно уменьшена.



Мониторы AOC P1 Series поставляются в комплекте с подставкой, которая позволяет менять высоту расположения экрана и угол наклона относительно стола. Кроме того, пользователь может поворачивать экран на 90 градусов. Об охвате цветовых пространств, времени отклика матрицы, а также об ее яркости и контрастности производитель умалчивает. Мониторы AOC P1 Series стоят от 190 до 350 евро в зависимости от модели.