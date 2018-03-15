Док-станция Griffin USB-C Docking умеет заряжать ноутбуки

Анонсирована новая док-станция Griffin USB-C Docking для настольных и, разумеется, мобильных компьютеров. Это очень функциональное решение, способное расширить возможности всех компьютеров, даже Apple MacBook, но стоит новинка целых 200 долларов США.

Griffin USB-C Docking

Тем не менее, Griffin USB-C Docking вполне оправдывает свою цену, предлагая массу полезных функций, особенно владельцам портативных компактных ноутбуков, у которых очень мало различных разъемов. В первую очередь станция пригодится фанатам яблочных лэптопов современных версий, в которых есть лишь USB-C. Griffin USB-C Docking привносит в мобильные ПК четыре порта USB 3.0, сетевую карту на 1 Гбит в секунду, а также вход под наушники и выход HDMI, который позволит подключать ноутбук к монитору или телевизору.

Кроме того, Griffin USB-C Docking позволяет заряжать ноутбуки, так как подключается к ним по USB-C и может передавать по этому интерфейсу до 65 ватт мощности. Реализовано это за счет того, что станция получает питание не от ПК или лэптопа, а прямо из розетки – в комплект поставки входит соответствующий адаптер. Griffin USB-C Docking поступит в продажу в ближайшие дни и будет стоить в районе $200. Корпус станции выполнен из прочного сплава алюминия.


Максим Мишенев, MobileDevice


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