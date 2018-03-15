Док-станция Griffin USB-C Docking умеет заряжать ноутбуки
Анонсирована новая док-станция Griffin USB-C Docking для настольных и, разумеется, мобильных компьютеров. Это очень функциональное решение, способное расширить возможности всех компьютеров, даже Apple MacBook, но стоит новинка целых 200 долларов США.
Тем не менее, Griffin USB-C Docking вполне оправдывает свою цену, предлагая массу полезных функций, особенно владельцам портативных компактных ноутбуков, у которых очень мало различных разъемов. В первую очередь станция пригодится фанатам яблочных лэптопов современных версий, в которых есть лишь USB-C. Griffin USB-C Docking привносит в мобильные ПК четыре порта USB 3.0, сетевую карту на 1 Гбит в секунду, а также вход под наушники и выход HDMI, который позволит подключать ноутбук к монитору или телевизору.
Кроме того, Griffin USB-C Docking позволяет заряжать ноутбуки, так как подключается к ним по USB-C и может передавать по этому интерфейсу до 65 ватт мощности. Реализовано это за счет того, что станция получает питание не от ПК или лэптопа, а прямо из розетки – в комплект поставки входит соответствующий адаптер. Griffin USB-C Docking поступит в продажу в ближайшие дни и будет стоить в районе $200. Корпус станции выполнен из прочного сплава алюминия.
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