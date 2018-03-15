VR-шлем Lenovo Mirage Solo появился в предзаказе

В онлайн-магазине B&H Photo открылся прием предварительных заявок на шлем виртуальной реальности Lenovo Mirage Solo, который был анонсирован на январской выставке CES 2018. Новинка стала первой в мире автономной VR-гарнитурой с поддержкой платформы Google Daydream.

Для использования гарнитуры не требуется ни смартфон, ни подключенный к ней компьютер. Все необходимое находится внутри корпуса шлема виртуальной реальности.

Lenovo Mirage Solo оснащен 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2560?1440 пикселей и углом обзора 110°, процессор Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой до 2,45 ГГц, ускоритель Adreno 540, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.

Аккумулятор емкостью 4000 мАч обеспечивает устройству до 7 часов автономной работы. Имеется поддержка беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac 2 ? 2 MIMO и Bluetooth 5.0 + BLE. В оснащение также входят два микрофона, разъем 3,5 мм и специальный беспроводной контроллер Daydream. Стоимость Lenovo Mirage Solo составляет $399,99.