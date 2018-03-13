Частота обновления монитора Asus MG248QE повышена до 144 Гц

Компания Asus анонсировала монитор MG248QE, разработанный для геймеров, не располагающих большими финансами. Это одна из самых доступных моделей в сегменте, но у нее есть целый ряд достоинств наряду с одним, хотя и очень серьезным недостатком.

Asus MG248QE

Минус монитора Asus MG248QE – это его устаревшая матрица TN, которая не способна обеспечить хорошую цветопередачу и широкие углы обзора, но зато она получила частоту обновления 144 Гц и поддержку технологии AMD FreeSync для очень динамичных игр. Экран Asus MG248QE поддерживает разрешение Full HD или 1920х1080 пикселей при диагонали 24 дюйма, имеет яркость 350 единиц, контрастность 1000:1 и углы обзора 160 и 170 градусов по горизонтали и вертикали соответственно.

Монитор подключается к ПК по HDMI 1.4a и DP 1.2a или же DVI, а вот аналогового разъема VGA здесь уже нет. В модели присутствуют технологии GamePlus из старших мониторов серии ROG, и нужны они для автоматической подстройки параметров отображения под игры разных жанров. Asus MG248QE стоит в районе 260 долларов США и поступит в продажу уже этой весной, пока без более точной даты. В комплект поставки войдет подставка с регулировкой угла наклона экрана и функцией его поворота из альбомного режима в портретный. Регулировка высоты экрана не предусмотрена.

Максим Мишенев, MobileDevice


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