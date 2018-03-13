Philips представила гигантский монитор Brilliance 492P8

Компания Philips провела анонс новейшего монитора Brilliance 492P8, который гарантированно не поместится на вашем рабочем столе за счет поистине гигантской диагонали экрана. Она составляет немыслимые 49 дюймов при соотношении сторон 32:9 и имеет изогнутую форму, что позволяет полностью погрузиться в происходящее на экране.



Монитор Philips Brilliance 492P8 поддерживает высокое разрешение 5120х1440 пикселей и основывается на профессиональной матрице VA с углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали и яркостью целых 600 единиц. Новинка характеризуется контрастностью 5000:1, временем отклика 4 мс и массивной металлической подставкой необычной формы. Philips Brilliance 492P8 позиционируется как решение для геймеров, киноманов и дизайнеров, что также отражается на его охвате цветовых пространств и, увы, на рекомендуемой стоимости – по предварительным данным, она составит в районе 1500 долларов США .



В наличии порты USB 3.0, USB-C и выходы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2 для подключения к компьютеру. Частота обновления повышена до 120 Гц, плюс есть поддержка технологий защиты зрения – в мониторе наблюдается отсутствие мерцания подсветки и пониженная доля синего цвета в ней. Старт продаж Philips Brilliance 492P8 состоится этой весной.