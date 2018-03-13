Apple исправит проблемы с клавиатурой в MacBook

На прошлой неделе Управление патентов и товарных знаков США опубликовало патентную заявку Apple, в которой предлагается решение одной из главных технических проблем MacBook последних трёх лет.

MacBook Pro 2016

Патент под названием «Ingress Prevention for Keyboards» описывает несколько идей для механизмов, которые предотвратят попадание грязи, пыли и других веществ в клавиатуру. Как известно, владельцы MacBook часто сталкиваются с тем, что при попадании в механизм крошек или пыли, клавиши ноутбука залипают и перестают нормально функционировать. Существуют различные решения данной проблемы, такие как крошечные пылесосы или сжатый воздух, но все они имеют некоторую степень риска. Новая разработка "яблочного" производителя избавит пользователей от проникновения любых загрязняющих веществ в их
ноутбуки.

Новый патент описывает третье поколение механизма «бабочка». В нём представлено более десятка разных вариантов решения проблемы с помощью конструкций клавиш. В одном из варианте Apple предлагает оснащать каждую клавишу особой мембраной, которая при нажатии будет создавать поток воздуха, выдувающий крошки и пыль, попавшие внутрь клавиатуры.

Ещё один из вариантов решения проблемы заключает в себя применение специальных уплотнителей и изолирующих мини-экранов, которые исключат возможность попадания под клавиши пыли, мусора и даже жидкости.

Не исключено, что одна из предложенных технических идей будет использоваться в ноутбуках, которые Apple выпустит нынешнем году.


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