Появились первые подробности о бюджетном MacBook

Весной нынешнего года компания Apple должна представить бюджетный MacBook Air. Благодаря аналитикам Digitimes Research стали известны первые подробности о грядущей новинке.

Новый MacBook Air получит 13,3-дюймовый дисплей с разрешением 2560 ? 1600 пикселей, как в MacBook Pro. Основную часть (70%) новых MacBook Air будет собирать тайваньская компания Quanta Computer, остальные 30% возьмет на себя Foxconn.