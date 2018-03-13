Появились первые подробности о бюджетном MacBook

Весной нынешнего года компания Apple должна представить бюджетный MacBook Air. Благодаря аналитикам Digitimes Research стали известны первые подробности о грядущей новинке.

MacBook Air

Новый MacBook Air получит 13,3-дюймовый дисплей с разрешением 2560 ? 1600 пикселей, как в MacBook Pro. Основную часть (70%) новых MacBook Air будет собирать тайваньская компания Quanta Computer, остальные 30% возьмет на себя Foxconn.

Предположительно, стоимость нового MacBook Air составит около $1000. Старший аналитик Digitimes Research Джим Сяо (Jim Hsiao) предполагает, что поставки новых лэптопов в 2018 году достигнут 4 млн. штук, хотя Apple планирует выпустить 6 млн. ноутбуков.


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