Dell Thunderbolt 3: очень быстрый и емкий карманный SSD

Компания Dell анонсировала новый продукт под названием Thunderbolt 3 – портативный твердотельный накопитель для тех, кому не хочется тратить уйму времени на копирование информации. По названию сразу видно, что за интерфейс он использует для подключения к компьютеру, и это идет ему на пользу.

Dell Thunderbolt 3

Dell Thunderbolt 3 подключается по Intel Thunderbolt 3, совместимому с USB-C, и он может выдавать скорость 1100 Мб в секунду при записи и немыслимые 2800 Мб в секунду при записи. Другими словами, стандартный DVD-rip на 1,45 Гб будет записан на него менее чем за 2 секунды. В продажу поступит две версии Dell Thunderbolt 3 – одна на 500 Гб, а вторая на 1 терабайт, обе весом всего 60 граммов и размерами 99х48х19 миллиметров, так что этот SSD можно запросто носить в кармане. Корпус накопителя исполнен из металла и выкрашен в серый цвет, а кабель для подключения к ПК входит в комплект поставки.

Стоит Dell Thunderbolt 3 очень недешево – 440 долларов за 500 Гб и целых 800 долларов за 1 Тб. Накопитель работает с компьютерами под управлением только Windows 10 и Apple MacOS версии 10.3 и новее – все другие операционные системы, даже Windows 7, официально не поддерживаются.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Ноутбук MSI GT83VR Titan посоревнуется с современными игровыми ПКНоутбук MSI GT83VR Titan посоревнуется с современными игровыми ПК
Украинцы вывели на Indiegogo беспроводную LED-лампу за $150 и собрали искомую сумму за один деньУкраинцы вывели на Indiegogo беспроводную LED-лампу за $150 и собрали искомую сумму за один день
В Cafago снижена стоимость графического планшета UGEE M708В Cafago снижена стоимость графического планшета UGEE M708
Украинский умный фломастер профинансировали на Kickstarter за 5 днейУкраинский умный фломастер профинансировали на Kickstarter за 5 дней
Внешний SSD Kingspec Z1 построен на памяти SLCВнешний SSD Kingspec Z1 построен на памяти SLC
Блок рекламы


Похожие новости
PNY представила очень вместительный накопитель CS900PNY представила очень вместительный накопитель CS900
Лэптопы Lenovo Yoga 730 укомплектованы поддержкой Intel Thunderbolt 3Лэптопы Lenovo Yoga 730 укомплектованы поддержкой Intel Thunderbolt 3
Монитор LG 38WK95C наделили очень широкоформатным дисплеемМонитор LG 38WK95C наделили очень широкоформатным дисплеем
Портативный SSD Sonnet Fusion Thunderbolt 3 PCIe вмещает 1 Тб информацииПортативный SSD Sonnet Fusion Thunderbolt 3 PCIe вмещает 1 Тб информации
Новая линейка ударопрочных хромбуков Dell Chromebook 5000 SeriesНовая линейка ударопрочных хромбуков Dell Chromebook 5000 Series
MSI Vortex W25 – настольная рабочая станция в очень тонком корпусеMSI Vortex W25 – настольная рабочая станция в очень тонком корпусе
LG 27UK650-W – очень доступный 4К-мониторLG 27UK650-W – очень доступный 4К-монитор
CES 2018: дискретная станция для видеокарты Lenovo Thunderbolt 3 Graphics DockCES 2018: дискретная станция для видеокарты Lenovo Thunderbolt 3 Graphics Dock
Transcend JetDrive 825 – внешний очень емкий и компактный SSDTranscend JetDrive 825 – внешний очень емкий и компактный SSD
Ультрабук Dell 2018 XPS 13 представлен официальноУльтрабук Dell 2018 XPS 13 представлен официально
Последние новости
Подгружаем последние новости