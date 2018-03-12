Dell Thunderbolt 3: очень быстрый и емкий карманный SSD

Компания Dell анонсировала новый продукт под названием Thunderbolt 3 – портативный твердотельный накопитель для тех, кому не хочется тратить уйму времени на копирование информации. По названию сразу видно, что за интерфейс он использует для подключения к компьютеру, и это идет ему на пользу.



Dell Thunderbolt 3 подключается по Intel Thunderbolt 3, совместимому с USB-C, и он может выдавать скорость 1100 Мб в секунду при записи и немыслимые 2800 Мб в секунду при записи. Другими словами, стандартный DVD-rip на 1,45 Гб будет записан на него менее чем за 2 секунды. В продажу поступит две версии Dell Thunderbolt 3 – одна на 500 Гб, а вторая на 1 терабайт, обе весом всего 60 граммов и размерами 99х48х19 миллиметров, так что этот SSD можно запросто носить в кармане. Корпус накопителя исполнен из металла и выкрашен в серый цвет, а кабель для подключения к ПК входит в комплект поставки.



Стоит Dell Thunderbolt 3 очень недешево – 440 долларов за 500 Гб и целых 800 долларов за 1 Тб. Накопитель работает с компьютерами под управлением только Windows 10 и Apple MacOS версии 10.3 и новее – все другие операционные системы, даже Windows 7, официально не поддерживаются.