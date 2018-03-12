Intel намерена приобрести Broadcom в случае покупки ею Qualcomm

Согласно слухам, Intel планирует вернуться и покорить рынок мобильных процессоров. Издание The Wall Street Journal сообщает, что американская корпорация намерена приобрести Broadcom в случае покупки ею Qualcomm.

Intel Broadcom

Напомним, в конце 2017 года Broadcom предложила приобрести Qualcomm, на что получила отказ. Инвесторы Qualcomm заявили, что причина отказа в низкой предложенной сумме. После этого снова начали появляться слухи о сделке между Broadcom и Qualcomm.

Intel заинтересована в приобретении Broadcom, так как в случае слияния её с Qualcomm, они могут стать серьёзными конкурентами. Поэтому Intel планирует приобретать более мелкие компании для поддержания конкурентоспособности. В случае же сделки между Intel и Broadcom после приобретения последней Qualcomm, Intel автоматически станет крупнейшим производителем мобильных чипсетов.

Никаких подробностей о сделке нет, как и приблизительной суммы. Broadcom сейчас оценивается примерно в $104 млрд и после появления данных слухов, акции компании выросли в цене на 7%.


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