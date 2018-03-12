Украинский умный фломастер профинансировали на Kickstarter за 5 дней
Киевляне разработали устройство для художников (и не только), которое поможет подбирать идеальные цвета для рисования в аналоговом, а не цифровом пространстве. Это миксер цветов Picolor, который, по словам разработчиков, умеет смешивать более миллиона разных цветов. Гаджет собрал искомую сумму ($20 000) на краудфандинговой площадке Kickstarter за пять дней — на сегодня 190 бекеров
Чтобы получить нужный цвет, необходимо выбрать его на цветовой панели в мобильном приложении, после чего Picolor смешает жидкий концентрат, который можно залить в специальный маркер, смешать с белой гуашью, акварелью или другими субстанциями, например, гель-лаками. После этого можно приступать к сотворению шедевров.
По мнению разработчиков, устройство понравится как профессиональным, так и юным художникам, а также представителям любых творческих профессий. А еще с его помощью предлагается решать различные бытовые проблемы: например, подобрать краску для закрашивания скола ЛКП на автомобиле.
Успешный сбор средств Picolor среди прочего обеспечил тот факт, что уже на следующий день Kickstarter зафичерил его с пометкой «Project we love». Вероятно, этом поспособствовало видео проекта — ребята сняли его в нестандартной для краудфандинга манере винтажной рекламы.
На Kickstarter устройство стартует с ценой от $129. В набор входит сам электронный смеситель, RGB-картриджи с пигментами и 10 пластиковых баночек для цветовых концентратов. В рознице Picolor планируют продавать по $220 за базовый набор.
Picolor все еще находится в стадии прототипа. Поставить первые устройства бекерам обещают в декабре 2018 года.
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