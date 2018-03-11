Планшет Chuwi Hi9 Air поддерживает сети LTE

В Китае представлен новый планшетный компьютер Chuwi Hi9 Air с большим экраном и функционалом современного смартфона. У него есть сразу два слота под SIM-карты, и каждый поддерживает сотовые сети LTE для передачи данных.

Chuwi Hi9 Air

Новый Chuwi Hi9 Air работает на Android 8 Oreo и собирается на процессоре MediaTek Helio X20 с десятью ядрами на борту, частота которых достигает 2,1 ГГц при пиковой нагрузке. Планшет обеспечивает поддержку LTE Cat.6, и у него есть видеокарта Mali-T880 MP4 с четырьмя собственными ядрами. Все это укомплектовано модулями Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac и GPS на пару с ГЛОНАСС, а высокую скорость работы компьютеру обеспечивают 4 гигабайта оперативной памяти.

Размеры Chuwi Hi9 Air составляют 242х172х8 миллиметров, и у него есть слот microSD, своя память на 64 гигабайта и очень качественный IPS-экран с диагональю 10,1 дюйма и поддержкой высокого разрешения Quad HD или 2560х1600 пикселей. Также в планшет встроены две фотокамеры, но их характеристики производитель раскроет немного позже. Дата выхода Chuwi Hi9 Air и его рекомендуемая стоимость тоже пока не сообщаются.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Xiaomi выпустила смарт-телевизор Mi TV 4A всего за $250Xiaomi выпустила смарт-телевизор Mi TV 4A всего за $250
Украинцы вывели на Indiegogo беспроводную LED-лампу за $150 и собрали искомую сумму за один деньУкраинцы вывели на Indiegogo беспроводную LED-лампу за $150 и собрали искомую сумму за один день
Xiaomi создала недорогую умную розеткуXiaomi создала недорогую умную розетку
В Cafago снижена стоимость графического планшета UGEE M708В Cafago снижена стоимость графического планшета UGEE M708
Ноутбук MSI GT83VR Titan посоревнуется с современными игровыми ПКНоутбук MSI GT83VR Titan посоревнуется с современными игровыми ПК
Блок рекламы


Похожие новости
В Cafago снижена стоимость графического планшета UGEE M708В Cafago снижена стоимость графического планшета UGEE M708
Планшет Panasonic Toughpad FZ-M1 поместили в высокопрочный корпусПланшет Panasonic Toughpad FZ-M1 поместили в высокопрочный корпус
MWC 2018: анонс планшетов Huawei MediaPad M5MWC 2018: анонс планшетов Huawei MediaPad M5
Huawei поводит MWC 2018 с премиальными ноутбуками Windows и планшетами для AndroidHuawei поводит MWC 2018 с премиальными ноутбуками Windows и планшетами для Android
Первые ARM-планшеты и ноутбуки на базе Windows 10 появятся уже веснойПервые ARM-планшеты и ноутбуки на базе Windows 10 появятся уже весной
Samsung Galaxy Tab S4 в деталях: первые подробности о флагманском планшетеSamsung Galaxy Tab S4 в деталях: первые подробности о флагманском планшете
В сеть утекли характеристики флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S4В сеть утекли характеристики флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S4
Планшет Huawei MediaPad M5 выйдет в нескольких модификацияхПланшет Huawei MediaPad M5 выйдет в нескольких модификациях
Amazon обогнала Samsung в продажах планшетовAmazon обогнала Samsung в продажах планшетов
Монитор LG 32UD60-B может в 4К и поддерживает AMD FreeSyncМонитор LG 32UD60-B может в 4К и поддерживает AMD FreeSync
Последние новости
Подгружаем последние новости