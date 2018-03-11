Планшет Chuwi Hi9 Air поддерживает сети LTE

В Китае представлен новый планшетный компьютер Chuwi Hi9 Air с большим экраном и функционалом современного смартфона. У него есть сразу два слота под SIM-карты, и каждый поддерживает сотовые сети LTE для передачи данных.



Новый Chuwi Hi9 Air работает на Android 8 Oreo и собирается на процессоре MediaTek Helio X20 с десятью ядрами на борту, частота которых достигает 2,1 ГГц при пиковой нагрузке. Планшет обеспечивает поддержку LTE Cat.6, и у него есть видеокарта Mali-T880 MP4 с четырьмя собственными ядрами. Все это укомплектовано модулями Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac и GPS на пару с ГЛОНАСС, а высокую скорость работы компьютеру обеспечивают 4 гигабайта оперативной памяти.



Размеры Chuwi Hi9 Air составляют 242х172х8 миллиметров, и у него есть слот microSD, своя память на 64 гигабайта и очень качественный IPS-экран с диагональю 10,1 дюйма и поддержкой высокого разрешения Quad HD или 2560х1600 пикселей. Также в планшет встроены две фотокамеры, но их характеристики производитель раскроет немного позже. Дата выхода Chuwi Hi9 Air и его рекомендуемая стоимость тоже пока не сообщаются.