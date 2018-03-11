Трекер Xiaomi Mi Band 3 выйдет до конца года

Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 3 может выйти уже во второй половине этого года, по сообщению представителей Xiaomi. Второе поколение было представлено полтора года назад и сильно отличалось от первого, притом сугубо в лучшую сторону, и третья реинкарнация, судя по всему, окажется еще более интересной.



По предварительным данным, трекер Xiaomi Mi Band 3 будет стоить в районе 30 долларов США на старте продаж, то есть примерно столько же, сколько и второе поколение, но в нем при этом будет защита от воды по стандарту IP68, GPS-модуль для отслеживания пройденного расстояния и даже поддержка платежной системы Google Pay, в девичестве Android Pay. Последнее Xiaomi реализует за счет модуля NFC , который, заметим, есть далеко не во всех смартфонах, что еще раз говорит о навороченности будущего трекера.



Есть вероятность, что всю лицевую панель Xiaomi Mi Band 3 займет большой сенсорный экран на матрице OLED, и это тоже положительно отразится на эргономике, плюс ожидаются масштабные изменения в фирменном приложении Xiaomi Mi Fit для спортсменов. Примерное время прибытия Xiaomi Mi Band 3 – конец лета или начало осени текущего года.