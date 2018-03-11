PNY представила очень вместительный накопитель CS900

Компания PNY разработала новый твердотельный накопитель CS900 для настольных ПК, ноутбуков и неттопов, а также для размещения в корпусе для использования в качестве большой флешки. SSD выполнен в стандартном 2,5-дюймовом формате с корпусом толщиной 7 миллиметров, и он подключается по интерфейсу SATA III.

PNY CS900

PNY CS900 позиционируется в качестве оптимального носителя фотографий и видеоконтента и называется отличной заменой традиционному жесткому диску, а его емкость составляет 960 гигабайтов, то есть почти 1 терабайт. В его основе лежат микросхемы памяти 3D NAND, и он весит всего лишь 45 граммов, обладая временем наработки на отказ в пределах 2 миллионов часов.

Накопитель характеризуется поддержкой технологии TRIM, которая в значительной степени продлит его жизнь, а также скоростью передачи данных на уровне 515 Мб в секунду при записи и 535 Мб в секунду при чтении. В продажу PNY CS900 поступит в апреле этого года по цене 250 долларов США, плюс производитель дает на него сразу три года гарантии. 

Максим Мишенев, MobileDevice


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