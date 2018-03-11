Клавиатура ASUS ROG Strix Flare построена на переключателях Cherry MX

Анонсирована новая игровая клавиатура ASUS ROG Strix Flare, наделенная яркой настраиваемой подсветкой, удобной подставкой для рук и повышенной надежностью. Она подходит не только для игр, но и для работы с большими объемами текстов, и под каждой ее кнопкой скрывается переключатель Cherry MX одного из четырех типов на выбор.



ASUS ROG Strix Flare предлагается с переключателями Cherry MX Red, Brown, Blue и Black, и каждый имеет свои особенности как в играх, так и при наборе текстов – к примеру, Blue звучит как печатная машинка, что может придать новинке некую винтажность. Клавиатуру снабдили технологией ASUS Sync, которая обеспечит синхронизацию работы подсветки с другими продуктами ASUS, ну а если их нет, то настроить светодиоды можно будет в меню фирменной утилиты от ASUS.



Упор для рук в ASUS ROG Strix Flare является съемным, а сама клавиатура позволяет обрабатывать хоть все одновременно нажатые кнопки, включая дополнительные клавиши управления плеером и регулятор громкости. ASUS ROG Strix Flare подключается по USB с частотой опроса 1000 Гц и стоит ровно 175 евро со стартом продаж в апреле этого года. Клавиатура работает только в ОС семейства Windows.