Неттоп CTL Chromebox CBx1 собрали на Kaby Lake и запустили под Chrome OS

Компания CTL анонсировала новый настольный компьютер Chromebox CBx1 – неттоп под управлением Google Chrome OS на базе аппаратной платформы Intel Kaby Lake. В продажу он поступит уже в апреле этого года по сравнительно неплохой цене, да еще и с опцией в виде монитора.



Сам по себе новый CTL Chromebox CBx1 стоит ровно 200 долларов США , укомплектованный 14-нанометрровым процессором Intel Celeron 3865U с частотой 1,8 ГГц на двух ядрах и видеокартой Intel HD 610 с частотой 900 МГц. В дополнение к CPU у неттопа есть 4 Гб оперативной памяти, а роль системного диска выполняет флеш-память на 32 Гб с расширением за счет карт microSD.



В составе CTL Chromebox CBx1 есть гигабитная сетевая карта, модули Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac, парочка портов USB 2.0, три USB 3.0 и один USB-C. К монитору новый неттоп подключается по HDMI, и у него есть отдельный вход под наушники. Напомним, что Chrome OS – это платформа от Google , основанная на браузере Chrome и практически бесполезная без подключения к интернету – долгое время она работала только с веб-сервисами, и лишь недавно в ней появилась возможность установки приложений под Android. CTL Chromebox CBx1 стоит 200 долларов США , а комплект с монитором на 22 дюйма неизвестной марки обойдется в 330 долларов.