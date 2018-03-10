В Cafago снижена стоимость графического планшета UGEE M708

Интернет-магазин Cafago снизил цену на весьма интересный гаджет – графический планшет UGEE M708. Это специальное устройство для рисования, которое по достоинству оценят дизайнеры и художники, и которое, плюс ко всему, доставляется по РоSSии совершенно бесплатно.

UGEE M708

В рамках акции до 22 марта этого года планшет UGEE M708 станет вашим всего за $41 при использовании промо-кода «RU0108», который нужно активировать на этапе оформления заказа. Устройство поставляется в комплекте с USB-кабелем и фирменным стилусом, распознающим 2048 уровней нажатия, плюс в качестве подарка Cafago прикладывает специальный держатель для пера. Стилус работает от одной батарейки ААА, а планшет распознает его на расстоянии до 10 миллиметров. Рабочая область гаджета составляет 10х6 дюйма, что примерно равняется размерам листа А4.

UGEE M708

UGEE M708 можно подключать к компьютерам на базе Windows XP и новее и MacOS 10.6.8 и выше, и использовать его можно в любом современном графическом редакторе, будь то Photoshop CC, Lightroom, Autodesk MAYA, Pixologic ZBrush или любой другой. С таким устройством вам больше не придется мучиться с мышкой, вырисовывая каждый пиксель и то и дело пользуясь ластиком из-за неточности позиционирования курсора. UGEE M708 заметно упростит работу дизайнерам и позволит выполнять ее намного быстрее.

Максим Мишенев, MobileDevice


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