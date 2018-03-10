Apple запатентовала клавиатуру без залипаний

Компания Apple подала патентную заявку, в которой описывается решение проблемы всех современных MacBook – залипания клавиш на клавиатуре. По сути, Apple разработала новую клавиатуру для своих мобильных ПК, которая пойдет в серию уже в относительно скором будущем.



Вся суть проблемы кроется в механизме «бабочка», которым Apple так гордится – кнопки клавиатуры имеют особый мягкий ход, что повышает уровень комфорта при работе с текстом. Но оба поколения этого механизма страдают от того, что под кнопки со временем попадает мелкий мусор, что и вызывает залипания. В предложенном Apple документе описываются различные варианты выхода из данной ситуации: инженеры разработали комплекс мер, которые включают в себя уплотнители, определенные заслонки и даже щетки, заполняющие пространство между кнопками.



Кроме того, традиционную мембрану предлагается заменить на механические переключатели, однако это может вызвать увеличение толщины новых MacBook . Apple даже предложила систему выдувания мусора: при каждом нажатии на кнопку из специальных отверстий под ней будет выходить воздух и сдувать пыль и соринки. Словом, в новом поколении MacBook, и даже в грядущем MacBook Air 2018 года можно ждать новую, более продуманную клавиатуру.